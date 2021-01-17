شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار ضياء الدين داوود وأحمد خير الله لعضوية اللجنة العامة بـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، وتم اختيار عدد من النواب ضمن تشكيل االجنة العامة وهم :

النائب ضياء الدين داوود (مستقل)

النائب أحمد فؤاد اباظة (اقدم الاعضاء بالبرلمان-نائب من دورة 1990)

النائب أحمد خليل خير الله (حزب النور)

والنائب فريدى البياضى (المصرى الديمقراطى)

والنائب عمرو يونس (مستقل)

جدير بالذكر بأن المادة مادة 24 تنص على :

تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولاً: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.

ومو النقرر ان تعقد اللجنة العزمة اليوم الساعة الخادية غشر اول اجتماع لها فط دور الانعقاد الحالي