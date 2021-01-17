طقس الأحد.. استمرار برودة الطقس مع تكون جليد محلي في عدد من المناطق

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، استمرار برودة الطقس مع تكون جليد محلي فوق كل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وسيكون باردا نسبيا بالسهول الداخلية.

كما يرتقب تشكل بعض السحب المنخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية خلال الليل والصباح فوق السهول الشمالية للمحيط الأطلسي، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب، وهبوب بعض الزوابع الرملية المحلية بالجنوب.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة شمالية وأحيانا شرقية بالأقاليم الجنوبية، وجنوبية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب شرقية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 08 وناقص 03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 02 و03 درجات بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسايس، والجنوب الشرقي، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 03 و09 درجات بسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، والواجهة المتوسطية، ومنطقة سوس، وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 09 و14 درجة بباقي جهات الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و11 درجة بجبال الأطلس، وما بين 11 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، ومناطق كل من السايس والريف، وما بين 15 و20 درجة بالواجهة المتوسطية، والسهول والسواحل الشمالية والوسطى، والسهول الغربية للأطلس، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي للبلاد وبشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 19 و23 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.