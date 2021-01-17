شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد الأربعاء المقبل حفل تنصيب الرئيس جو بايدن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء المقبل، 20 يناير/ كانون الثاني، حفل تنصيب الرئيس الـ46 للبلاد جو بايدن.



ويأتي هذا الحدث بعد انتخابات شهدت الكثير من الجدل، استمرت حتى عقب إعلان النتيجة، من تظاهرات لأنصار الرئيس دونالد ترامب، بلغت حد اقتحام مبنى الكابيتول، في مشهد صادم لـ"الديمقراطية الأمريكية".

ومع تصاعد التهديدات بأعمال عنف خلال حفل تنصيب بايدن من جانب جماعات أمريكية يمينية متطرفة، وانتشار الآلاف من قوات الحرس الوطني لتأمين الكونجرس، تستعرض "العين الإخبارية" المراسم التقليدية لتنصيب الرئيس الأمريكي.

يعتبر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي نموذجا لنقل السلطة من خلال مراسم محددة، للرئيس المنتخب من الرئيس المنتهية ولايته.

يقام حفل التنصيب ي يوم 20 يناير بعد كل جولة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولكن إذا ما تصادف أن يوم 20 هو يوم أحد، ينقل يوم التنصيب إلى الإثنين 21 يناير.

ويعتبر حضور حفل التنصيب إلزامي لكل من الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته بموجب دستور الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعقد مراسم التنصيب خارج مبنى الكابيتول، الذي تعقد فيه اجتماعات الكونجرس، بالجناح الغربي.

يفترض أن يشارك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته في حفل تنصيب الرئيس المنتخب، إلى جانب أعضاء الكونجرس، وقضاة المحكمة العليا الأمريكية، والضباط الأعلى رتبة في البنتاجون والرؤساء السابقين، بالإضافة إلى حاملي ميداليات الشرف الأمريكية بمختلف فئاتها وعدد كبير من الجمهور.

وتشارك معظم قطاعات الأمن الأمريكية في تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب، أبرزها: جهاز الحماية السرية الرئاسي، وجهاز الأمن القومي، وجهاز الحماية الفدرالية، والأفرع الخمسة للقوات المسلحة الأمريكية، وشرطة الكابيتول، وجهاز شرطة الحدائق الأمريكي، وجهاز شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن بالإضافة الى أجهزة الأمن الفدرالية.

لا يحدد الدستور الأمريكي آلية التنصيب سوى أن يؤدي الرئيس المنتخب "اليمين الدستورية لتولي المنصب"، ولكن هناك تقاليد بروتوكولية يتعين تطبيقها، وهي:

- أن يتم التنصيب أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا في الكونجرس

- يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية وبيده الكتاب المقدس

- يسير بسيارته الرئاسية الخاصة لتحية الحشود المشاركة في حفل التنصيب

- إقامة حفل غداء على نفقة الولاية التي خرج منها الرئيس الجديد

وكشفت لجنة تنظيم حفل أداء اليمين للرئيس المنتخب جو بايدن عن جدول أعمال الحفل المقرر في 20 من يناير /كانون الأول الجاري.

وقالت اللجنة إنه بمجرد أداء اليمين، سيحيط الرئيس المنتخب نفسه بأسلافه باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش لتوجيه دعوة إلى الوحدة في أمريكا المقسومة.

وأضافت اللجنة أن "أمريكا الموحدة" سيكون شعار حفل تنصيب الرئيس 46 للولايات المتحدة، وذلك بعد أعمال العنف في "الكابيتول" التي أثارت صدمة عميقة في البلاد.

وحضت رئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر، الأمريكيين على عدم التوجه لحضور هذا الحفل بل متابعته عبر الإنترنت أو على التلفزيون.

وفور أدائه اليمين، سيتوجه جو بايدن إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية مع الرؤساء السابقين أوباما وبوش وكلينتون لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن أنه لن يحضر حفل أداء اليمين، فيما اعتبر بايدن أن هذا الغياب سيكون "أمرا جيدا".

وسيتغيب أيضا عن الحفل الرئيس الديمقراطي الأسبق جيمي كارتر بسبب تقدمه في السن (96 عاما).