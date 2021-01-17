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سفارة الإمارات في موسكو تعزي في وفاة السفير الروسي

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

أعربت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة سفير روسيا الاتحادية لدى الإمارات وإلى الحكومة الروسية في وفاة سيرغي نيكولايفيتش كوزنتسوف المفاجئ.

 

وقالت السفارة الإماراتية في موسكو، عبر حسابها بتويتر، "تعرب سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة سفير روسيا الاتحادية لدى الإمارات والى الحكومة الروسية في وفاة سيرغي نيكولايفيتش كوزنتسوف المفاجئ، نحزن معكم ونسأل القدير أن ترقد روحه بسلام".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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