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الهجرة الدولية ترصد وصول أكثر من 37 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال عام

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس، وصول أكثر من 37 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن خلال العام الماضي.

 

وبينت المنظمة، في تقرير، أن عدد المهاجرين الواصلين لليمن في العام الماضي، بلغ 37.535 مهاجراً، مثل المهاجرون الإثيوبيون العدد الأكبر بنسبة 93 بالمئة، والصوماليون بنسبة 7 بالمئة.

 

وبحسب المنظمة فإن 94 بالمئة من هؤلاء المهاجرين، أكدوا أنهم متجهون إلى و6 بالمئة كانت وجهتهم المقصودة هي اليمن.

 

وخلال العقود الأخيرة، مثلت اليمن ممراً آمناً للمهاجرين من دول القرن الإفريقي، حيث يقصدونها في رحلة شاقة عبر البحر الأحمر، بهدف العمل فيها أو العبور إلى المملكة العربية السعودية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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