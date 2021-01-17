مقتل قاضيتين في هجوم مسلح بكابول

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

أسفر هجوم مسلح، صباح الأحد، على سيارة في منطقة قلعة فتح الله في الحي العاشر بالعاصمة الأفغانية، كابول، عن مقتل سيدتين وإصابة السائق.



وقال مصدر أمني، إن "التحقيقات الأولية أظهرت مقتل قاضيتين وإصابة سائقهما في الحادث".

وأعلن مسؤولون أفغان أن مسلحين قتلوا بالرصاص قاضيتين أفغانيتين تعملان في المحكمة العليا، في كابول في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

وصرح أحمد فهيم قويم المتحدث باسم مؤسسة القضاء الأفغانية: "للأسف، فقدنا قاضيتين في هجوم اليوم، حيث كانتا في طريقهما إلى مكان عملهما عندما قتلتا".

وشهدت أفغانستان في الأسابيع الماضية، سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات إعلامية وسياسية ونشطاء حقوق إنسان.

ونسبت السلطات الأفغانية الهجمات إلى حركة طالبان، رغم تبني تنظيم داعش الإرهابي بعضها.

ويأتي قتل القاضيتين الأحد، بعد يومين من إعلان واشنطن خفض القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 عنصر، وهو العدد الأقل منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر.