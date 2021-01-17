شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال قاضيتين في كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول اليوم الأحد أن مسلحين مجهولين اغتالوا قاضيتين في العاصمة الأفغانية، كابول.

وقال متحدث باسم المحكمة العليا في أفغانستان، أحمد فهيم قويم إن القاضيتين كانتا تعملان بالمحكمة العليا.

وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية مقتل الامرأتين وإصابة شخص آخر، بدون تحديد هوية الضحايا.

وكانت القاضيتان في طريقهما إلى مكتبيهما، عندما تم استهدافهما من قبل المسلحين في منطقة الشرطة العاشرة بالمدينة، طبقا لما ذكره المتحدث.