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كاراجر ينصح صلاح بمراجعة تجربة هازارد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نصح جيمي كاراجر مدافع السابق مهاجم الفريق المصري محمد صلاح، بالتفكير بروية قبل الانتقال للعب في أو وقال:«مو قطعاً واحد من اللاعبين الذين يرغبون أن يكتب في مسيرتهم أنهم لعبوا في برشلونة أو ريال مدريد، بعض اللاعبين ينظرون لمسيرتهم بهذا الشكل وأعتقد أن ايدين هازارد أراد دوماً ارتداء قميص ريال مدريد وانظروا ما حصل معه. لن أشعر بالصدمة إن شاهدت صلاح يكمل مسيرته في أندية أوروبا بعد بضع سنوات»، ولا تخفى على أحد معاناة نجم السابق هازارد الإصابات والغيابات عن فريق ريال مدريد وتواصل انتقادات المشجعين لتراجع أدائه عما كانت عليه الحال مع البلوز.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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