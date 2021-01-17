شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: ماونت أفضل مني في سن الـ22 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، أن نجمه الشاب ميسون ماونت (22 عاماً) أفضل منه عندما كان بهذا السن، وقال بعد تسجيل ماونت هدف المباراة الوحيد على فولهام: «إنه تجسيد واضح لما أعنيه عندما أتحدث عن الشباب.

قدمت لتشيلسي وعمري 22 عاماً ولم أقدم أداء مذهلاً في عامي الأول، كنت أتلمس طريقي، لكن ميسون شارك بالفعل في الكثير من المباريات.

في خط الهجوم أيضاً كريستيان بولسيتش، نفس العمر تقريباً كما هو الحال مع كاي هافرتز والأصغر منهم كالوم هودسون-أودوي وتامي أبراهام وتيمو فيرنر»، ويحتل تشيلسي المركز السابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة.