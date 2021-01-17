شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي وتوتنهام يتنافسان على «الوحش» الكوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشفت تقارير من كوريا الجنوبية، عن اهتمام ناديي تشيلسي وتوتنهام اللندنيين بخدمات موهبة آسيوية جديدة يدعى كيم مين جاي (24 عاماً) والملقب بـ«الوحش»ويلعب في خط الدفاع.

وتطورت مسيرة جاي بشكل لافت عند انتقاله من تشونبوك هايونداي موتورز إلى بكين جوان في 2019 ويعزى تفوقه البدني لجينات ورثها من والديه لاعبي الساحة والميدان.

ويتولى جاي مسؤولية بث الرعب في مهاجمي الخصم في فريقه ومنتخب كوريا الجنوبية بحكم قامته (6 أقدام و4 إنشات) ما يمنحه هيمنة جسدية على خصومه في منطقة الجزاء ونظرة أشمل للموقع، ويتمتع جاي أيضاً بسرعة كبيرة جداً يندر وجودها في موقع قلب الدفاع وكذلك القدرة على استرداد الكرة من لاعبي الخصم بفضل ارتكابهم أخطاء من شدة خوفهم منه وغالباً يلجأون لشريكه في الدفاع لالتماس ثغرة وهو على خلاف فيرجيل فان دايك في ليفربول ورافائيل فاران في ريال مدريد يتمتع بضخامة بدنية إلى جانب الطول وثقة عالية بالتأكيد.

وتميل كفة الفوز بخدمات الوحش لمورينيو مدرب توتنهام بحكم وجود نجمه سون هونج مين أيقونة كوريا الجنوبية وآسيا الذي ينظر إليه جاي وبقية زملائه بكثير من الفخر ويعتبرونه قدوة لهم.