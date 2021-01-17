شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النفط والسماوة و الكهرباء في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي فاز النفط على مضيفه الميناء بهدف واحد مقابل لا شيء ضمن الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب بيار أبو بكر في الدقيقة 72 بضربة رأس جميلة، كما فاز السماوة على ضيفه الصناعات الكهربائية، بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما اللاعبان علي محمد وأحمد سجاد في الدقيقتين 51، و90. وفاز الكهرباء على ضيفه نفط ميسان بهدف واحد مقابل لا شيء، سجله اللاعب علاء محسن في الدقيقة الثانية، في حين انتهت مباراة أمانة بغداد وضيفه الديوانية بالتعادل 1-1، سجل هدف الديوانية اللاعب فلاح عبد الكريم، في الدقيقة 7، بينما أدرك التعادل لأمانة بغداد اللاعب جبار كريم في الدقيقة 71، وبذات النتيجة انتهت مباراة زاخو وضيفه القاسم، سجل المحترف البرازيلي هيليو مونتيرو، هدف زاخو في الدقيقة 60 بضربة رأس، في حين تمكن اللاعب عباس عبد من تسجيل هدف التعادل للقاسم في الدقيقة 72 بضربة رأس أيضاً.