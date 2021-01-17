شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار: فكرت في الاعتزال بسبب الضغوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال النجم البرازيلي نيمار (28 عاماً) مهاجم باريس سان جيرمان؛ إنه فكر فعلاً في اعتزال كرة القدم بسبب الضغوط التي عاناها إثر انتقاله بصفقة هي الأكبر في تاريخ الكرة للنادي الباريسي من برشلونة الإسباني في 2017، وتحدث نيمار في مقابلة مع مجلة: «وصلت إلى حد تساءلت فيه إن كان من الأفضل لي التوقف عن اللعب بما أن الناس لا يحبون رؤيتي لاعباً، وذهبت للمنزل في يوم ما ورأسي مثقل بالتفكير ثم بدأت أتذكر كل التضحيات التي قدمتها لأصل إلى النجومية وتذكرت حبي لكرة القدم وهدأت أعصابي وعدت للواقع، أنا شخص يتعامل بسهولة مع الضغوط ولهذا أنا أحمل الرقم 10 في المنتخب البرازيلي وسان جيرمان، أنا ببساطة نيمار وممتن جداً لحمل قميص سان جيرمان والبرازيل وأعرف كيف أقدم 100 في المئة عندما ألعب لتلبية توقعات الجميع».