شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو بين التمديد بنصف الأجر أو الرحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سلطت الصحافة البريطانية، الضوء على هداف مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي سينتهي عقده الصيف المقبل، وعدم بدء مفاوضات بين ممثلي المهاجم وإدارة النادي حتى الآن، ويسود الاحترام بين أجويرو والنادي ومدربه جوارديولا فهو الهداف التاريخي للفريق وهناك اهتمام بإبقائه 12 شهراً إضافية، لكن عليه القبول بنصف الأجر الذي يتقاضاه حالياً (260 ألف إسترليني أسبوعياً) بسبب تراجع مشاركاته كثيراً بفعل الإصابة.

وسبق لسيتي أن قلل أجر يايا توريه في آخر 12 شهراً، لكن الصن كشفت عن اهتمام برشلونة بخدمات أجويرو في حال لم يمدد عقده مع النادي الإنجليزي وهو حر للاتفاق بدءاً من الشهر الجاري مع أي ناد أوروبي .

وفاز أجويرو، الذي يغيب عن فريقه أمام كريستال بالاس الأحد، بسبب مخالطته شخصاً أصيب بفيروس كورونا بـ4 ألقاب دوري ممتاز وخمس كؤوس رابطة وكأس اتحاد.

وكشفت تقارير عن وضع نادي مانشستر سيتي نجمين لتعويض أجويرو وهما النرويجي هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند والبلجيكي روملو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان حالياً ومانشستر يونايتد سابقاً.