بلدية الشارقة تعفي المسنّين من رسوم المواقف العامة

الشارقة:”الخليج 365”

انطلاقاً من توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير احتياجات المسنين والاهتمام بهم، أعلنت بلدية مدينة الشارقة إعفاء المسنين في مدينة الشارقة، من رسوم المواقف العامة بتوفير اشتراكات سنوية مجانية لهم، تتيح لهم الوقوف في مواقف المدينة كافة في كل الأوقات، في مبادرة تجسد اهتمام البلدية بهذه الفئة، وتوفير سبل الراحة لهم لأن المواقف العامة من أهم الخدمات التي تقدمها لاستفادة الجمهور منها، عند الذهاب لوجهاتهم المختلفة في المدينة.

وفي هذا السياق أكد ثابت الطريفي، المدير العام للبلدية، أن هذه المبادرة تطلقها البلدية ضمن مبادراتها المستمرة لدعم المسنين، وكل الفئات الأخرى بالمجتمع، ولدعم رؤية الإمارة في هذا المجال كونها نموذجاً للمدن المراعية للسن، حيث ستبدأ البلدية بتوفير هذه الاشتراكات، عبر موقعها الإلكتروني تماشياً مع توجهاتها الرقمية وتوفير خدماتها للجمهور بسهولة، تختصر عليهم الوقت والجهد، وتعزز دور البلدية في دعم توجهات الإمارة الباسمة في التحول الرقمي.

وأوضح أن إطلاق الخدمة، عبر موقع البلدية الإلكتروني، سيبدأمن 19 يناير، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحصر العدد المتوقع للاستفادة منها والبالغ 3 آلاف، بقيمة تقدر بـ7 ملايين درهم، وفق مجموعة من الاشتراطات المحددة.

فيما أوضح خالد السويدي، مساعد المدير العام، لقطاع خدمة المتعاملين، أن هذه المبادرة تأتي استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها سابقاً للاهتمام بهذه الفئة وتوفير احتياجاتها وتذليل العقبات أمامها.

وأكد علي أبو غازيين، مدير إدارة المواقف العامة، أن البلدية تقدم هذه الخدمة، وفق مجموعة من المتطلبات، وهي أن يكون المتقدم من مواطني الإمارة، وعمره 60 عاماً أو أكثر، ومنع استخدام المواقف الخاصة بذوي الإعاقة أو المواقف المحجوزة للمؤسسات التجارية وغيرها، إلا في حال كان مستفيداً من تلك الخدمة، كما ستمنح كل أسرة اشتراكاً واحداً فقط لمستفيد واحد من المسنين، في حال تحققت شروط منح الاشتراك.

ولفت إلى أن التقديم على الخدمة، عبر الموقع الإلكتروني للبلدية بدءاً من 19 يناير، واتباع الخطوات فيه.