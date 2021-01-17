شكرا لقرائتكم خبر عن سيفاسبور يتحول لفريق أشباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول لاعبو فريق سيفاسبور، إلى أشباح في ملعب فاتح تريم الذي غطى الثلج عشبه تماماً، وذلك بعد ارتدائهم الزي الأبيض أمام إسطنبول باشا شهر بالدوري التركي لكرة القدم، وعانى لاعبو الفريق المضيف صعوبة تمييز لاعبي خصمهم مع الثلج وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

ومنح دانييل ألكسيتش التقدم لباشا شهر في الدقيقة 38، لكن رد الضيوف بعد دقيقة عبر هاكان أرسلان، وعبر متابعو المباراة على التلفاز عن معاناتهم في تمييز لاعبي سيفاسبور وعلق أحدهم ممازحاً: «إنها مثل مباراة لعبة فيفا عندما تختار الزي غير المناسب» وعلق آخر: «هذا الزي جزء من تكتيك سيفاسبور واسمه «استراتيجية كاسبر»، ماركة جديدة في الكرة الأوروبية» في إشارة إلى شخصية كاسبر «الشبح» الكارتونية.