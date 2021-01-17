شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأدوات البرلمانية لأعضاء مجلس النواب الجُدد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ خلال الأيام القليلة السابقة دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، حيث بلغ عدد أعضاء المجلس 596 عضوا، بينهم 567 منتخبا، و28 معينا، بإجمالى 93 مقعدا للمستقلين، بنسبة 16,4%، و474 مقعدا للحزبيين بنسبة 79.5%، وجاءت الأحزاب الممثلة فى البرلمان 13 حزبا، من ضمنهم 12 شاركوا من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر، كما جاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مجلس النواب 31 نائبا، وانضم إلى مجلس النواب 6 من شباب خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفيما يلى نستعرض الفرق بين الأدوات الرقابية الممنوحة لعضو مجلس النواب.

· السؤال يُقدم للوزير المختصة للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو.

· طلبات الإحاطة تُقدم لرئيس مجلس الوزراء أو وزراءه للإحاطة بما له أهمية.

· البيانات العاجلة بطلب من رئيس المجلس للموافقة على إدلائه فى موضوع خارج جدول الأعمال.

· الاستجوابات توجه للحكومة أو لوزير لمحاسبتهم فى أى شأن.

· سحب الثقة بطلب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا بعُشر الأعضاء على الأقل.

· طلبات المناقشة العامة بتوقيع 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأن ما.

· الاقتراح برغبة وذلك فى أى موضوع عام ويقدم الاقتراح كتابةً.

· تشكيل لجان تقصى حقائق لتتبع نشاط ما أو قضية عامة.

· تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة فى قضية هامة.