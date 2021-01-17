تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والبطاطس 25 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار الكوسة، والفاصوليا، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 25 و50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيه و2 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين جنيه و 1.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 3 و6 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.