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النمسا تمدد الإغلاق للسيطرة على كورونا

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 09:58
عربي ودولي

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قررت النمسا تمديد الإغلاق الحالي بسبب جائحة فيروس لمدة أسبوعين آخرين حتى السابع من فبراير، حسبما نقلت وكالة أنباء "ايه بي ايه" عن مصادر مطلعة.
ومن المقرر أن تظل العديد من متاجر التجزئة مغلقة إلى جانب المطاعم والمتاجر ومقدمي الخدمات حتى ذلك الحين. وستلتزم المدارس بالتعلم عن بعد.
وحذر الخبراء من اتخاذ خطوات للخروج من الإغلاق في وقت مبكر للغاية.
وحدد المستشار زباستيان كورتس صباح اليوم الأحد موعدا لعقد مؤتمر صحفي.
وبدأت أحدث الإجراءات للحد من انتشار في النمسا بفرض قيود محدودة في بداية نوفمبر.
وتم فرض الإغلاق الصارم مجددا منذ 26 ديسمبر، حيث يمكث السكان في منازلهم إلى حد كبير طوال اليوم.
ويسرى الإغلاق حاليا في النمسا على متاجر التجزئة، باستثناء متاجر السلع الأساسية، وكذلك المطاعم والفنادق. 

المصدر: وكالات

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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