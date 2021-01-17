تعرف على حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الأحد 17 يناير 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة في مختلف محافظات الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية صحو وبارد إلى شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية لمحافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشرق المحويت) وبارد الى بارد نسبياً على مرتفعات محافظات (حجة، المحويت، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين )، بينما يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً نهارا، ومن المحتمل تشكل الضباب أو الشابورة المائية على المرتفعات الجبلية المقابلة للسهول الساحلية.

وأضافت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد طقس صحو الى غائم جزئيا على المناطق الساحلية بشكل عام، والرياح معتدلة شرقية الى جنوبية شرقية تنشط أحيانا على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب تصل اقصى سرعة لها الى 22 عقدة.

فيما سيكون الطقس في المناطق الصحراوية جاف وبارد ليلا، صحو ومشمس نهارا، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ولفتت النشرة إلى أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون غائم جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تصل أقصى سرعة لها إلى 18عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية:-

* المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى المحافظات الجبلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من صدمات البرد الشديدة.

* الإخوة المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي والنحالين حفاظا عليها من آثار البرودة الشديدة