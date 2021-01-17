الاتحاد للطيران تحدد عدد المسافرين بين أبوظبي وسيدني مؤقتاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران أن الناقلة ستحدد عدد المسافرين بين أبوظبي وسيدني بشكل مؤقت في الفترة ما بين 15 يناير و15 فبراير 2021.



وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم وفقا للبيان، أن هذا القرار يأتي بعدما قامت السلطات الأسترالية بتحديث لوائح السفر الخاصة بها وتخفيض عدد الركاب المسموح لهم بالسفر على متن كل رحلة من مطار سيدني الدولي.

ودعا المتحدث المسافرين المغادرين إلى سيدني التواصل مع الاتحاد للطيران لضمان عدم تعطيل خطط سفرهم.

وقال المتحدث: "سنعمل عن كثب مع الضيوف ووكلاء السفر المتأثرين لإبلاغهم بالتغييرات في مسارات رحلاتهم وتوفير رحلات بديلة لهم."

تواصل الاتحاد للطيران التزامها بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في الإمارات العربية المتحدة وأستراليا.