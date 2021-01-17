هند العتيبة: الإمارات مستمرة بالتعامل الإيجابي لمصلحة المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ردّت هند مانع العتيبة، مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على محاولات الافتراء ضد دولة الإمارات.



وكتبت هند مانع العتيبة في تغريدة: «تستمر دولة الإمارات بالتعامل الإيجابي إعلامياً وسياسياً لعلمنا أنه في مصلحة المنطقة. ويستمر البعض في محاولاته أن يربط الإمارات بما لا صلة لها به».

وأضافت: «عبارات مستهلكة ومن وحي الأزمات مثل المدعومة من الإمارات وتابعة للإمارات وغيرها، أصبحت سلاح العاجز والذي لا يريد أن يرى الأمور على حقيقتها. ومثال على ذلك تحميل الإمارات لما ورد من جريدة العرب اللندنية التي ليست تابعة قطعاً للإمارات».