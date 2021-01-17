دولة الإمارات: أمننا وأمن السعودية لا يتجزأ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال ثلاث طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.



وجددت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وعدّته دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيا إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لإطلاق ميليشيا الحوثي عدداً من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية. وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، يشكّل تحدياً للمجتمع الدولي وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، وتهديداً لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، وتقويضاً للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن، الأمر الذي يستوجب تحركاً فورياً للمجتمع الدولي لوضع حد لتلك الاعتداءات. وأكدت الوزارة، تضامن دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.