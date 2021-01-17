معارض روسي يلجأ لأنصاره لحمايته من «قضبان بوتين»

موسكو-أ.ف.ب

رفض المعارض الروسي أليكسي نافالني، محاولات «تخويفه» بالاعتقال حال عودته إلى بلاده المقررة اليوم الأحد.

ويعود نافالني الذي كان يتعافى منذ أشهر عدة في ألمانيا من عملية تسميم مفترضة، إلى روسيا رغم تهديد القضاء الروسي باعتقاله.

ومنذ أن أعلن خصم الرئيس فلاديمير بوتين، الأربعاء، نيته العودة إلى البلاد، حذرته مصلحة السجون الروسية وأكدت له أنها ستكون «ملزمة» باعتقاله لانتهاكه شروط حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر في 2014. لكنّ نافالني (44 عاماً) اعتبر الأمر محاولة لـ«تخويفه» وبدلاً من ذلك دعا أنصاره للمجيء إلى استقباله في مطار فنوكوفو في موسكو، حيث من المقرر أن تحط طائرته الساعة 19,20 مساء (16,20 ت غ).

ونافالني موجود في ألمانيا منذ أواخر آب/أغسطس بعدما أصيب بإعياء شديد خلال رحلة العودة من سيبيريا إلى موسكو في إطار حملة انتخابية وأدخل المستشفى في مدينة أومسك حيث بقي 48 ساعة ثم نقل إلى برلين في غيبوبة.

وخرج نافالني من المستشفى في أوائل أيلول/سبتمبر وخلصت ثلاثة مختبرات أوروبية إلى أنه سمّم بمادة «نوفيتشوك» التي طورت خلال الحقبة السوفيياتية من أجل أغراض عسكرية. وهذا الاستنتاج أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رغم نفي موسكو المتكرر.

ويقول نافالني إن أجهزة الأمن الروسية دبرت لاغتياله بأمر مباشر من فلاديمير بوتين. وهو متيقن بأن الرئيس الروسي لا يرغب بعودته إلى روسيا بأي شكل من الأشكال.

وتنفي موسكو عملية التسميم جملة وتفصيلاً رغم نتائج المختبرات الأوروبية التي تثبت أنه تعرض للتسميم، منددة بهذه الرواية التي اعتبرت أنها مؤامرة غربية وشككت في النمط الصحي لحياة المعارض.

وحتى الآن، ترفض روسيا فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما حصل لنافالني، بحجة أن ألمانيا ترفض نقل بياناتها إلى روسيا.

وأعلنت ألمانيا، السبت، أنها أرسلت لموسكو غالبية عناصر التحقيق القضائي المتعلق بقضية التسميم المفترض لنافالني. وتضمّ عناصر الملف الذي نقل إلى السلطات القضائية الروسية خصوصاً «محاضر جلسات استجواب» نافالني من قبل المحققين الألمان فضلاً عن «عينات دم وأنسجة وقطع ملابس». وقالت ألمانيا إنها تنتظر الآن من موسكو أن «تُلقي الضوء على هذه الجريمة».

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، فتح في حق نافالني تحقيق بتهمة حصول «احتيال واسع النطاق». وأشارت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية إلى أن شبهات تحوم حول إنفاق نافالني مبلغ 356 مليون روبل (3,9 مليون يورو حسب سعر الصرف الحالي) لأغراض شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها منظمات «عدة»، خصوصاً جمعيات تكافح الفساد أو معنية بحماية حقوق الإنسان «يديرها نافالني».

وأعلن أكثر من ألفي شخص على «فيسبوك» أنهم يعتزمون الحضور والترحيب بنافالني، لكنّ القضاء حذّر من المشاركة في أي «حدث عام» غير مسموح به في مطار فنوكوفو. ولا يزال نافالني الذي تتجاهله وسائل الإعلام الروسية على نطاق واسع، وغير الممثل في البرلمان ولا يحق له الترشح بسبب إدانته بتهمة التهرب الضريبي التي وصفها بأنها قرار سياسي، أبرز أصوات المعارضة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى قناته على موقع «يوتيوب» التي يتابعها 4,8 مليون شخص.