شكرا لقرائتكم خبر عن كوبيتش مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعطى مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الجمعة، الضوء الأخضر لتعيين ممثل الأمم المتحدة بلبنان، السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا، بحسب ما أفاد دبلوماسيون لوكالة «فرانس برس».

كان كوبيتش «68 عاماً» منذ يناير 2019 منسقاً خاصاً للبنان. وترأس خلال حياته المهنية البعثة الأممية في العراق بين 2015 و2018 وفي أفغانستان بين 2011 و2015، وذلك بعد أن كان وزيراً لخارجية بلاده بين 2006 و2009 وأميناً عاماً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005.و كوبيتش مولود في الثاني عشر من نوفمبر عام 1952 ويتحدث السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية والفرنسية.

واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اسم كوبيتش على مجلس الأمن، وستفرض عليه مهماته الجديدة تدعيم الوقف الهش لإطلاق النار في ليبيا وتأكيد انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من بلد يشهد تدخلات عدة.

(وكالات)