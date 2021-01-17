25 قتيلاً وجريحاً من القوات الأمنية في معارك أفغانستان



تواصلت، أمس السبت، الاشتباكات في أنحاء أفغانستان بين القوات الحكومية وحركة طالبان، التي قتلت 12 عنصراً أمنياً وأصابت11 آخرين، في إقليم هيرات، في وقت أودى فيه انفجار لغم بحياة شرطيين في كابول، فيما رحبت الحركة بإعلان واشنطن التخفيض الأخير للعديد من قواتها في البلاد إلى 2500 عنصر، معتبرةً أنه «تقدم إيجابي»، على الرغم من تصاعد العنف مؤخراً.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم جوريان، فرهاد خادمي، إن «12 عنصراً من ميليشيات موالية للحكومة قُتلوا في إقليم جوريان في ولاية هرات في الليلة الماضية». وأوضح العضو في مجلس الولاية محمد بهادوري، أن الهجوم ارتكبه متمردان من «طالبان» تسللا بين عناصر الميليشيات. وأضاف أن «عناصر الميليشيات كانوا يتناولون العشاء عندما حصل الهجوم». وقالت «طالبان»، إن المهاجمين نجحا في الفرار، والانضمام مجدداً إلى الحركة.

وفي كابول، قُتل شرطيان، أمس، جراء انفجار لغم وُضع على جانب طريق لاستهداف سيارتهما، وفق ما أعلن المتحدث باسم شرطة كابول. وأوضحت الشرطة في بيان، أن السيارة استُهدفت على الطريق المؤدي إلى جامعة كابول.

وشهدت مدينة قندهار جنوبي البلاد، تفجيراً بسيارة مفخخة استهدفت أكاديمية شرطة المدينة. وكان الهجوم ضخماً، وسُمع دويّه في مناطق مختلفة من المدينة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع ضحايا. وتشهد أفغانستان في الأشهر الأخير ارتفاعاً لأعمال العنف في أنحاء البلاد، خاصة العاصمة كابول التي شهدت سلسلة عمليات قتل استهدفت الشرطة وإعلاميين وسياسيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.

في السياق نفسه، رحّبت «طالبان» أمس السبت، بإعلان أمريكا التخفيض الأخير لقواتها في أفغانستان إلى 2500 عنصر، معتبرةً أنه «تقدم إيجابي»، وفق ما قال متحدث باسم الحركة.

وكتب متحدث باسم «طالبان»، محمد نعيم في تغريدة: «انسحاب قوات أمريكية أخرى من أفغانستان، الذي أعلنته الولايات المتحدة يوم أمس، هو تقدم إيجابي وتدبير براجماتي». واعتبر أن «تطبيق الاتفاق الموقع بين طالبان والولايات المتحدة مفيد للبلدين». وتابع: «نؤكد أن معسكرنا ملتزم باحترام الوعود التي قطعها في الاتفاق، ويأمل أن يقوم المعسكر الآخر بالأمر نفسه».

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب وقعت في فبراير/ شباط الماضي، اتفاقاً مع «طالبان» ينصّ على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو/ أيار المقبل، مقابل تقديم الحركة ضمانات أمنية، والتعهد بعدم جعل البلاد ملاذاً للإرهابيين.

وأمس الأول، خفّض ترامب الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان إلى أدنى مستوياته منذ العام 2001. وأوضح وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، أمس الأول، في بيان أن القوات الأمريكية في أفغانستان أصبحت حالياً 2500 جندي. (وكالات)