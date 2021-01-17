في أول أيام رئاسته.. ما هي قرارات بايدن المنتظرة لإنهاء سياسات ترامب؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لبدء فترة ولايته الأولى بسلسلة من الإجراءات، إذ سيوقع عشرات من الأوامر التنفيذية في أول بضعة أيام له في المنصب كجزء من حملة مُصممة لتصوير إدارة لديها فيض من القضايا التي يجب معالجتها بعد أربع سنوات من فترة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بأن اليوم الأول لبايدن في المنصب سيكون يومًا مزدحمًا، حيث يخطط للتوقيع على ما يقرب من 10 أوامر تنفيذية، إما بإلغاء التحركات التي اتخذتها إدارة ترامب أو دفع السياسة بطريقة كانت مستحيلة مع ترامب في البيت الأبيض.

وبحسب مذكرة من رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد رون كلاين، فإن الأوامر تشمل: إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإنهاء حظر السفر المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة، ووقف عمليات الإخلاء ومدفوعات قروض الطلاب أثناء تفشي فيروس كورونا وإلزام ارتداء القناع في جميع الممتلكات الفيدرالية.

وقال كلاين في المذكرة: "خلال الحملة، تعهد الرئيس المنتخب بايدن باتخاذ إجراءات فورية لبدء معالجة هذه الأزمات وإعادة البناء بشكل أفضل. كرئيس، سيحافظ على تلك الوعود ويوقع العشرات من الأوامر التنفيذية والمذكرات الرئاسية والتوجيهات لأجهزة مجلس الوزراء وفاءً بالوعود التي قطعها".

كما توضح المذكرة أنه بجانب الإجراءات التنفيذية، فإن بايدن يخطط لإرسال خطة هجرة واسعة النطاق إلى الكونجرس خلال أول 100 يوم له في منصبه. وستوفر الخطة طريقاً للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حالياً في الولايات المتحدة.

وطرح بايدن أولوياته التشريعية الأولى هذا الأسبوع، حيث أعلن عن حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار من فيروس كورونا شملت مدفوعات مباشرة للأمريكيين.

وأوضح بايدن خلال خطاب حول الخطة أنه يريد أن تكون القضية الأولى التي يتناولها الكونجرس بعد تنصيبه في 20 يناير.

وبحسب مذكرة كلاين، فإن اليوم التالي لتنصيب بايدن، سوف "يوقع الرئيس على عدد من الإجراءات التنفيذية للتحرك بقوة لتغيير مسار أزمة كوفيد – 19 وإعادة فتح المدارس والشركات بأمان، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات للتخفيف من انتشار المرض. من خلال توسيع نطاق الاختبار وحماية العمال ووضع معايير واضحة للصحة العامة ".

وتصيف المذكرة، أنه في الـ 22 من يناير المقبل، سيوجه بايدن وكالات حكومته إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتقديم الإغاثة الاقتصادية للأسر العاملة التي تتحمل وطأة هذه الأزمة".