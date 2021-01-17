اخبار العالم

النمسا تمدد الإغلاق حتى 7 فبراير

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تمدد الإغلاق حتى 7 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت النمسا تمديد الإغلاق الحالي بسبب جائحة فيروس لمدة أسبوعين آخرين حتى السابع من فبراير، ومن المقرر أن تظل العديد من متاجر التجزئة مغلقة إلى جانب المطاعم والمتاجر ومقدمي الخدمات حتى ذلك الحين. وستلتزم المدارس بالتعلم عن بعد.

وحذر الخبراء من اتخاذ خطوات للخروج من الإغلاق في وقت مبكر للغاية. وحدد المستشار زباستيان كورتس صباح اليوم الأحد موعدا لعقد مؤتمر صحفي.

وبدأت أحدث الإجراءات للحد من انتشار في النمسا بفرض قيود محدودة في بداية نوفمبر. وتم فرض الإغلاق الصارم مجددا منذ 26 كانون أول/ ديسمبر، حيث يمكث السكان في منازلهم إلى حد كبير طوال اليوم.

ويسرى الإغلاق حاليا في النمسا على متاجر التجزئة، باستثناء متاجر السلع الأساسية، وكذلك المطاعم والفنادق.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا