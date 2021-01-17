رئيس حزب العمال التركي: أردوغان هو الإرهابي وعدو الشعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس حزب العمال التركي أركان باش أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان انتهج سياسات استفزازية عدوانية وإرهابية على الصعيدين الداخلي والخارجي داعيا الأحزاب والقوى الديمقراطية إلى الاتفاق بينها على مشروع وطني شامل يساعدها للتخلص من نظامه.



ولفت باش في حديث تلفزيوني اليوم إلى أن أردوغان يتهم كل من يعارضه بالإرهاب والخيانة الوطنية والعمالة والتجسس ناسيا أنه هو “الإرهابي وعدو الشعب” ومن ورط تركيا بمشاكل كبيرة على الصعيد الخارجي وخاصة تدخله في سورية وليبيا ودعمه للمجموعات الإرهابية هناك.

وأكد باش أن أردوغان مسؤول عن الواقع الاقتصادي والمالي الخطير في تركيا وقال.. إن “البطالة والفقر والجوع والكذب من أهم نتائج سياسات أردوغان الذي سيحاسبه الشعب في أول انتخابات قادمة كما حاسبه في انتخابات اسطنبول وأنقرة وأهم الولايات التي مني فيها حزب العدالة والتنمية بهزيمة كبرى”