من أجل العودة للاتفاق النووي.. إدارة بايدن أبلغت إسرائيل ببدء الاتصالات مع إيران

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أبلغت مسئولين إسرائيليين بأنها بدأت اتصالات سرية مع مسئولين إيرانيين للعودة إلى الاتفاق النووي.

وبحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، بإن هذا الإخطار يتوافق مع تقديرات إسرائيلية سابقة بأن الولايات المتحدة وإيران بدأتا حواراً غير مباشر.

ويجري رئيس الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، مباحثات في العاصمة الأمريكية، واشنطن، مع مسئولين في إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أبرزهم وزير الخارجية، مايك بومبيو.

وتنص الأعراف الدبلوماسية على ألا يجري كوهين مباحثات مع الإدارة المنتخبة حديثاً قبل أن تتسلّم الحكم رسمياً، إلا أن القناة 12 ذكرت أن كوهين أجرى مباحثات مع الطاقم الأمني لبايدن.

ويتزامن هذا الإخطار مع تشكيل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طاقماً لبلورة الاستراتيجية الإسرائيلية في المحادثات الأولية مع إدارة بايدن حول البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب تقديرات في إسرائيل، فإن إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية ستدخلان في صدام إثر الخلافات الكبيرة بينهما في الموضوع الإيراني.

وكان بايدن قد أعلن خلال حملته الانتخابية أنه سيدخل في مفاوضات مع إيران ويعود إلى الاتفاق النووي في حال عادت إيران إلى تطبيقه بشكل كامل، فيما يعتبر نتنياهو خطوة كهذه أنها "خطأ فادح".