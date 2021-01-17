كورونا في 24 ساعة: 887 إصابة ومفاجأة بشأن اختفاء الفيروس.. وعرض جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

"ضحية كورونا".. وفاة ممرضة في مستشفى سمنود بالغربية

طبيب بالقصر العيني: مجموعة كبيرة من اللقاحات الخاصة بكورونا تظهر في القريب العاجل

إصابات كورونا في العالم تقترب من 94 مليون حالة وأكثر من مليوني وفاة

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