130 منهجًا في 900 مدرسة.. خطة تحويل "التعليم الفني" إلى الجدارات خلال 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، خطة تحويل مناهج التعليم الفني إلى نظام الجدارات على مدى السنوات الدراسية الأربع المقبلة.

وقال مجاهد لـ"الخليج 365"، إنه تم تحويل مناهج 48 مهنة إلى نظام الجدارات خلال عام، حيث تم تحويل 36 مهنة في سبتمبر 2019، إضافة إلى 12 مهنة في سبتمبر 2020، موضحًا أنه تم تطبيق هذه المناهج المطورة في 105 مدارس فنية من إجمالي 1200 مدرسة، سيتم تطبيق نظام الجدارات تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه سيصل عدد مناهج المهن المطورة إلى منهجية الجدارات لـ88 منهجًا يتم تطبيقها في 405 مدارس خلال العام الدراسي 2021\2022، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تحويل مناهج 130 مهنة إلى نظام الجدارات في 900 مدرسة خلال عام 2022\2023.

وشدد نائب الوزير على أن نظام الجدارات يعمل على إكساب الطالب المهارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، غير إنه يحتاج إلى توفير تمويل لشراء خامات التدريب لطلاب التعليم الفني الذي يصل عددهم إلى أكثر من 2 مليون طالب.

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