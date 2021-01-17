حدث ليلاً| تفاصيل بيان إصابات ووفيات كورونا وتحذير من مظاهرات مسلحة في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى اليوم.

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وزير النقل يرد على نجيب ساويرس بشأن القطار السريع: "هندفعك ثمن محطة الجونة"

ردّ الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على تغريدة المهندس نجيب ساويرس حول إنشاء القطار الكهربائي السريع من العين السخنة وليس من الغردقة.

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بيان من نقابة البيطريين بشأن أطباء أسيوط الأربعة

علقت النقابة العامة للأطباء البيطريين، على تفتيش عيادات أربعة أطباء بيطريين في محافظة أسيوط، واحتجازهم لعدة ساعات بقسم الشرطة ثم عرضهم على النيابة العامة والتي أخلت سبيلهم، بتهمة عدم استكمال التراخيص اللازمة.

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"لازم الخارجية تطالب باعتذار".. أديب عن اتهامات السفير الإثيوبي بالإمارات لمصر

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات السفير الإثيوبي في دولة الإمارات والتي اتهم فيها مصر بتأجيج الصراع بين بلاده والسودان.

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صور.. غلق 20 مركز دروس خصوصية في بيلا بكفر الشيخ

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، والإدارة التعليمية، وقسم شرطة بيلا، اليوم السبت، عددًا من سناتر الدروس الخصوصية، وذلك خلال حملة مشتركة مفاجئة على جميع تلك السناتر، في نطاق قسم ومركز بيلا، جاءت فى ضوء سياسة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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عضو بالعليا للفيروسات: لدينا كوادر ناجحة تستطيع إنتاج لقاحات كورونا

قال الدكتور عبد الحميد شلبي، أستاذ الفيروسات والمناعة وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إن المركز القومي للبحوث يعمل على لقاح مصري ضد كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاح يحصل على موافقات من هيئة الدواء

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شاب يعرض"ذئاب" للبيع أونلاين: "بيوصل سعرها 10 آلاف جنيه"

كشف محمد إبراهيم، صائد الذئاب بقنا، عن تفاصيل اصطياده للذئاب، قائلًا: " بقالي 8 سنين بشتغل في صيد الذئاب، وبصطاد ممكن 6 ذئاب في الشهر"، مضيفًا: "في أكتر طريقة بصطاد بيها الذئاب، وهي طريقة بالقفص الحديد ووضع فرخة أو أي شيء لجذب الذئب إليها، أو طريقة بتابع الجحر بتاعه لحد ما أعرف أنه مش موجود فباخد الخلفة بتاعته".

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‏السفارة الأمربكية بليبيا ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية الليبية

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، مساء السبت، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة. ويعكس عملهم المطالب الواضحة للشعب الليبي بأنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن.

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حمدوك يؤكد دعمه للجيش في بسط السيطرة على كافة الأراضي السودانية

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الدعم اللامحدود للجهاز التنفيذي ومساندته للقوات المسلحة في بسط سيطرتها على كافة الأراضي السودانية، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا".

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توقيف مسلح بحوزته تصريح مزيف لحضور حفل تنصيب بايدن

أوقفت الشرطة الأمريكية في واشنطن رجل مسلّح ومدجّج بالذخيرة في محيط مبنى الكابيتول حيث ستقام الأربعاء مراسم تنصيب جو بايدن.

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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 500 حالة جديدة بكورونا

استمرت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تقارب الـ 500 حالة لليوم السادس على التوالي اليوم الأحد، فيما خففت البلاد القيود المفروضة على المقاهي وصالات الألعاب الرياضية جزئيا لتحقيق توازن بين الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتخفيف العبء على الشركات المتضررة جراء الفيروس، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

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إيطاليا تشدد من قواعد مكافحة فيروس كورونا وإغلاق غالبية المطاعم

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا يوم السبت إن إيطاليا تشدد حاليا من قواعدها المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا مرة أخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، حيث تم تحديد ثلاث مناطق على أنها مناطق حمراء وهى الأكثر خطورة وسيسرى ذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

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