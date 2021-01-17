محمد الفلاح - حمدوك يدعم الجيش السوداني لبسط السيطرة على أراضي البلاد

الأحد 17 يناير 2021

أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك السبت، دعمه غير المحدود للقوات المسلحة في بسط سيطرتها على كافة الأراضي السودانية.



جاء ذلك في كلمته بقاعة الصداقة بالخرطوم، ضمن مبادرة القطاع الخاص لدعم وإسناد القوات المسلحة في انتشارها على الحدود الشرقية.

وحيا حمدوك في تعميم صحفي صادر عن مجلس الوزراء السوداني "الجنود البواسل الذين يزودون عن الأرض ويحرسون الثغور".

وأوضح البيان أن القوات المسلحة السودانية "لديها واجب مقدس وهو حماية الدستور والديمقراطية والدفاع عن حدود الوطن".

وأشاد حمدوك بمبادرة القطاع الخاص في إسناد ودعم القوات المسلحة السودانية، وقال إن هذه المبادرة تصب في اتجاه تكامل الجهد الرسمي والشعبي من أجل دعم الجيش.

ودعا رئيس الوزراء السوداني لخلق نموذج تنموي في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وجعلها منطقة ذات ميزة استثمارية تعود بفوائد اقتصادية على البلاد وعلى مواطني المنطقة .

وترحم رئيس الوزراء على أرواح شهداء القوات المسلحة السودانية عبر التاريخ، الذين ضحوا في سبيل عزة وكرامة البلاد.