محمد الفلاح - حقيبة مشبوهة توقف مطار فرانكفورت الألماني بشكل جزئي

الأحد 17 يناير 2021

تسببت حقيبة مجهولة، مساء السبت، في وقف الحركة بمطار فرانكفورت الألماني بشكل جزئي.



وأطلقت الشرطة الألمانية، إثر العثور على الحقيبة، عملية أمنية في المطار، لك سرعان ما أنهتها بعدما تبين أن الحقيبة لا تشكل أي خطر.

وقالت الشرطة الألمانية على موقع "تويتر": "إن المناطق التي كانت مغلقة أعيد فتحها بالتتابع من جانب الشرطة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل الحركة لبعض الوقت".

وكانت إجراءات الغلق تسبب بوقف الحركة في أجزاء من المدرج رقم 1 في المطار ومحطة القطارات الإقليمية المرتبطة به.

وألقت السلطات القبض على شخصين ويجري البحث عن ثالث.

ولم تدل السلطات بأية تفاصيل أخرى عن خلفيات القبض على هؤلاء الأشخاص حتى الآن.

وبحسب شركة فرابورت التي تتولى تشغيل المطار لم تتأثر محطة القطارات الخاصة بالمسافات البعيدة بعملية الإخلاء التي تمت.