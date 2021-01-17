شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد إن البر الرئيسي سجل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت وذلك نزولا من 130 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 96 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية 72 منها في إقليم خبي المحيط بالعاصمة بكين و12 حالة أخرى في إقليم هيلونغجيانغ في شمال شرق البلاد.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة الخالية من الأعراض إلى 119 مقابل 79 في الإحصاء السابق.

ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة بالفيروس.