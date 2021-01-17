دبي تستعد لإطلاق إكسبو 2020 بعد تأجيله بسبب كورونا

قال منظمو إكسبو 2020 دبي اليوم السبت إنهم ملتزمون باستضافة الحدث الذي تأجل لمدة عام بسبب فيروس كورونا، وإنهم مستعدون لجميع السيناريوهات المحتملة وسط موجة عالمية جديدة من الوباء.

وقد تم تأجيل المعرض العالمي، الذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2020 إلى أبريل نيسان من هذا العام، في مايو أيار الماضي بعد أن قالت الدول المشاركة إنها بحاجة إلى التركيز على التصدي لوباء كورونا.

وقال أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020 دبي للصحفيين "نحن ملتزمون باستضافة إكسبو في أكتوبر 2021. نتبع جميع الإرشادات وجميع الإرشادات الدولية حول كيفية التعامل مع كوفيد والتباعد الاجتماعي".

وأضاف أن المنظمين مستعدون لجميع السيناريوهات، وتوقع أن يفتح المعرض أبوابه في الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل. ومن المقرر أن يستمر الحدث العالمي حتى 31 مارس آذار 2022.

وسيتم فتح جزء من موقع المعرض للجمهور اعتبارا من الأسبوع المقبل وحتى أبريل نيسان لجذب الاهتمام المحلي للحدث الذي استغرق الإعداد له ما يقرب من عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن يجتذب إكسبو 2020 دبي 11 مليون زائر أجنبي.



