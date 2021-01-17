شكرا لقرائتكم خبر عن من علاء السماحى المدرج بقوائم إرهاب أمريكا مؤسس حسم.. العقل المدبر للعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تشديد العقوبات على تنظيم "حركة سواعد مصر" أو "حسم"، وإدراج اثنين من قيادتها على قائمة الإرهاب، وهما شخصيتين مرتبطتين بتنظيم "حسم"، وهما علاء السماحى، مؤسس حركة "حسم" ويحيى موسى، فى السطور التالية نرصد أهم معلومات عن علاء السماحى.

علاء السماحى، اسمه الكامل علاء على محمد السماحى، ومواليد محافظة الغربية عام 1986

تم إدراجه على قوائم الإرهاب فى مصر والسعودية والإمارات والبحرين عام 2017.

هرب من مصر عام 2013 عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

اتجه السماحى إلى تركيا وأسس عدة مجموعات إرهابية تابعة لجماعة الإخوان منها حركة حسم، ولواء الثورة".

أحد مسئولى اللجان النوعية بالخارج الضالعة فى التخطيط لعمليات مسلحة داخل مصر.

متهم رئيسى فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.