العالم يسجّل وفاة بكورونا كل 8 ثوانٍ

اسماعيل عبد الحي - تخطت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في العالم اليوم، السبت 16 جانفي 2021، مليوني وفاة، وفق ما كشفته إحصائيات "رويترز" .

وإستغرق العالم 9 أشهر لتسجيل المليون وفاة الأولى جراء الفيروس، لكنه لم يستغرق سوى 3 أشهر إضافية لبلوغ مليوني وفاة، مما يبرز معدلا متسارعا للوفيات بسبب المرض جراء ظهور طفرات جديدة للفيروس.

وحسب إحصاء "رويترز"، تجاوز متوسط الوفيات في 2021 حتى الآن 11900 وفاة في اليوم الواحد أو بمعدل وفاة واحدة كل 8 ثوان.

وحسب توقعات معهد القياسات الصحية والتقييم، فإنه من الممكن لإجمالي الوفيات أن يقارب مليونين و900 ألف حالة بحلول شهر أفريل المقبل .

وكالات