شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل الأدوات الرقابية لعضو "النواب والشيوخ "مع بداية انعقاد البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الأسبوع الماضى، عودة مجلس النواب للانعقاد فى ثوبه الجديد، والذى انتهى فى جلساته الإجرائيه من انتخاب مكتب المجلس باختيار المستشار حنفى جبالى رئيسا للبرلمان والمستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين لمنصبى الوكالة.



كما انتهى مجلس نواب 2021، المنعقد فى فصله التشريعى الثانى لدور انعقاده الأول، من إتمام تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية لـ 25 لجنة، بعد إجراء الانتخابات عليها أمس الخميس ليتبقى فى ذلك حسم تشكيل لجنة القيم واللجنة العامة والذين يتم تكوينهم بكل دور انعقاد سنوى عادى.

والتى تعد "مطبخ المجلس" والذى يشهد المناقشات التفصيلية لكافة الأدوات الرقابية والقضايا ومشروعات القوانين التى يتقدم بها "النواب" وما يحال من الحكومة، ومناقشة القضايا الملحة، ونرصد فى ذلك تفاصيل الأدوات الرقابية التى يملك التقدم بها عضو البرلمان والفرق بينها وبين عضو "الشيوخ ":

أدوات عضو مجلس النواب:

- الأسئلة بتقديمه للوزير المختصة للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو.

- طلبات الإحاطة بتقديمه لرئيس مجلس الوزراء أو وزراءه للإحاطة بما له أهمية.

- البيانات العاجلة بطلب من رئيس المجلس للموافقة على إدلاؤه فى موضوع خارج جدول الأعمال.

- الاستجوابات بتوجيه للحكومة أو لوزير لمحاسبتهم فى أى شأن.

- سحب الثقة بطلب كتابةً إلى رئيس المجلس موقعا بعُشر الأعضاء على الأقل.

- طلبات المناقشة العامة بتوقيع 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأن ما.

- الاقتراح برغبة وذلك فى أى موضوع عام ويقدم الاقتراح كتابةً.

- تشكيل لجان تقصى حقائق لتتبع نشاط ما أو قضية عامة

- تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة فى قضية هامة

- وتصل الأدوات لتقديم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاؤه بالخيانة العظمى

أدوات عضو مجلس الشيوخ ذو الطبيعة الاستشارية :

- تقديم اقتراح برغبة فى أى شأن يخص السياسة العامة للدولة

- طلب المناقشة العامة فى قضية أو موضوع هام