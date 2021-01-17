محمد الفلاح - أمريكا تدعو الأطراف الليبية للعمل بشكل عاجل لتشكيل حكومة موحدة

الأحد 17 يناير 2021

علقت السفارة الأمريكية في ليبيا، على الاتفاق المتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي نحو اختيار سلطة تنفيذية.



وقالت السفارة في بيان مساء السبت، "تُرحب الولايات المتحد الأمريكية بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة، ويعكس عملهم المطالب الواضحة للشعب الليبي بأنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن".

ودعت جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام.

وأضافت أن توفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع المواطنين، وهذا يعيّن على الشعب الليبي والمجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء السبت عن توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستنبثق عن الحوار بين أطراف النزاع وتقود البلاد لمرحلة انتقالية مقبلة.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي ستصوت يوم الإثنين المقبل على آلية اختيار المناصب التنفيذية للمرحلة التمهيدية، والتي توصلت إليها اللجنة الاستشارية اليوم (السبت).