شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المطاعم.. إيطاليا تشدد من قواعد مكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا أمس السبت، إن إيطاليا تشدد حاليا من قواعدها المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا مرة أخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، حيث تم تحديد ثلاث مناطق على أنها مناطق حمراء وهي الأكثر خطورة ويسرى ذلك اعتبارا من اليوم الأحد.

وفي المناطق الحمراء الثلاث الجديدة، وهى أقاليم لومباردي وصقلية ومقاطعة بولزانو التي تتمتع بالحكم الذاتي، صدرت الأوامر للسكان بعدم مغادرة منازلهم إن أمكن، باستثناء الذهاب إلى العمل أو شراء سلع البقالة أو لأسباب عاجلة أخرى.

وتم تصنيف معظم مناطق إيطاليا على أنها برتقالية أى متوسطة الخطورة ، مما يعني حث السكان على عدم مغادرة مدنهم، مع إغلاق المتاجر والحانات والمطاعم فيما عدا المتاجر الكبرى.

وكانت الحكومة قد شددت في السابق معايير تصنيف المناطق.