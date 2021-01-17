شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بإدانة جرائم الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، ‏المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، بإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين، جاء ذلك بعد الجريمة التي ارتكبتها الميليشيات بإعدام مدنيين والتمثيل بهم على طريقة تنظيم داعش.

وأدان الوزير اليمني جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في منطقة الحيمة بمديرية التعزية محافظة تعز، وصلبها مدنيين على طريقة تنظيمي القاعدة وداعش.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الوزير الإرياني القول: «إن ميليشيات الحوثي أعدمت ميدانيا مدنيين بعد اقتحامها قرى ومنازل منطقة الحيمة، وعمدت إلى التمثيل بجثثهم وصلبهم على الشجر، في واحدة من جرائمها البربرية الإرهابية التي يندى لها جبين البشرية».

وأضاف الإرياني «إن هذه الجريمة البشعة تذكرنا بقيام تنظيم القاعدة الإرهابي بإعدام وصلب طبيب الأسنان في المركز الصحي بمديرية الصومعة محافظة البيضاء مظهر اليوسفي، وتؤكد تطابق ممارسات وجرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية ونظيراتها من الجماعات الإرهابية داعش، القاعدة».

وطالب الإرياني ‏المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان بإدانة جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وآخرها قتل المدنيين وصلبهم وتدمير وإحراق منازلهم في منطقة الحيمة في تعز، والعمل على إدراج الميليشيات في قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب.