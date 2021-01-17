شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأفغانية وراء الخسائر البشرية بصفوف المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون محليون: إن القوات الأفغانية تتحمّل مسؤولية مقتل 18 مدنيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، في إقليم نمروز بجنوب غرب البلاد، وذلك أثناء استهداف مواقع لحركة طالبان.

ومن بين القتلى، 11 طفلًا وثلاث من النساء، بحسب ما قالته لجنة حقوق الإنسان المستقلة الأفغانية في بيان، الثلاثاء الماضي.

وقال الجنرال العسكري المتقاعد زهير عظيمي: إن مثل هذه الحوادث ناتجة عن سوء عمل أجهزة الاستخبارات وقيام حركة طالبان باستخدام منازل المدنيين كدروع لعملياتهم.

وأضاف في تصريحات قائلًا «المصادر، التي توفر المعلومات، أحيانًا تعمل لصالح الجانبين، هذا يعني أنها تقدم للهدف الطريقة التي يمكن أن تعود بالفائدة على حركة طالبان أيضًا»، وأوضح أن الإخفاقات الفنية والخطأ البشري أيضًا من أسباب وقوع وفيات بدون قصد بين المدنيين.

واتهم عظيمي الحكومة بمحاولة إخفاء مثل هذه الحوادث، وحذر من أن السلطات تخاطر بتقويض ثقة المواطنين.

وقال «السلطات تفقد مصداقيتها عندما يكتشف المواطنون الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، لم يعُد المواطنون يثقون في المسؤولين لأنهم يقدمون تقارير متناقضة».

ولم يسحب الجيش الأفغاني بعد بيانه الذي ذكر فيه «أن الهجوم الجوي أودى بحياة 14 مسلحًا»، ومع ذلك، اعترف الرئيس الأفغاني أشرف غني بوقوع قتلى في صفوف المدنيين، وأعرب عن «حزنه العميق».

وحث غني السلطات على التحقيق بصورة شاملة في الواقعة، وإطلاع مكتبه على النتائج التي يتم التوصل إليها.

ووفقًا للجنة حقوق الإنسان الأفغانية، فإن الكثير من أقارب الضحايا المدنيين الذين قتلوا بسبب أخطاء خلال حوادث مماثلة لم يحصلوا بعد على رد ملائم من السلطات.

وقال المتحدث باسم اللجنة ذبيح الله فارهانج لـ«د.ب.أ»: للأسف فإن تحقيق العدالة الذي تنتظره أسر الضحايا مجرد حلم بالنسبة لهم.

تحمّل عواقب

ومما يفاقم المشكلة الافتقار للتغطية الإعلامية، ففي العام الماضي هدد نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صلاح، الصحفيين، بتحمّل العواقب في حال اتهموا جيش بلاده بأنه المسؤول عن مقتل 12 طفلًا في هجوم جوي بإقليم تاخار.

وقال المتحدث باسم الإقليم لـ «د.ب.أ»: إنه تم إرغامه على الاستقالة عقب أن جرى إطلاعه على الواقعة.

وتتسبب الهجمات الجوية في نحو عشر الخسائر البشرية في صفوف المدنيين سنويًا، بحسب مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان، ومع ذلك، نجد أن للقوات المناهضة للحكومة يدًا في وقوع أغلبية الخسائر في صفوف المدنيين.

وبالنسبة للذين قتلوا خلال أول تسعة أشهر من عام 2020، تتحمّل «طالبان» مسؤولية 45٪ من الخسائر البشرية، في حين يتحمل الجيش الأفغاني مسؤولية وقوع 23٪ من هذه الخسائر.

ونجد أن أكثر من 100 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في الصراع الأفغاني منذ 2009.

وقال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله قبل مغادرتهم كابل إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور الجولة الثانية من مباحثات السلام مع قادة حركة طالبان: إن الوفد «لديه تفويض لمناقشة أجندة السلام»، وأضاف: «نتطلع لجولة ثانية ناجحة».

وكانت مباحثات السلام بين ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان قد بدأت منتصف سبتمبر الماضي، واستغرق الجانبان نحو ثلاثة أشهر للتوصل لاتفاق بشأن قضايا إجرائية للمفاوضات التي تهدف لإنهاء نحو عقدين من الحرب في البلاد.

وأوقف الجانبان المباحثات لمدة ثلاثة أسابيع قبل بدء الجولة الثانية من المباحثات.

من ناحية أخرى، استمرت أعمال العنف في أفغانستان منذ بدء المباحثات، حيث تقع تفجيرات يومية واستهداف لنشطاء في المجتمع المدني وصحفيين وموظفين مدنيين بهيئات حكومية.