شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقي يتجه لتشريع قوانين رادعة للإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتجه البرلمان العراقي نحو تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل مَن يحرض على الإرهاب والتطرف، أبرزها قانون السلم المجتمعي، مع مراجعة القوانين النافذة وإعادة تفعيلها بالواقع العراقي.

وقال رئيس لجنة التعايش السلمي في مجلس النواب عبود العيساوي، لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس السبت، إن «الهدف من هذا المشروع هو إعداد خارطة طريق على قواعد ثابتة للتعايش السلمي في البلد بين الطوائف والمكونات، لذلك كانت هناك ضرورة ملحّة لوضع خارطة ورسم سياسة إستراتيجية وقواعد للسلم المجتمعي في العراق».

وأضاف أن «مقترح قانون الهيئة قُرئ للمرة الأولى، وجرت تعديلات عليه، وشكّلت لجنة برلمانية للتعايش من 11 عضوًا يمثلون المكونات الدينية والقومية الأساسية بالبلد، حيث كانت لهم أنشطة فردية وجماعية في مناطقهم».

وأكد العيساوي أن «مسألة السلم المجتمعي في البلد بحاجة إلى ثقافة تبدأ بالمناهج المدرسية للتعريف بالتعايش والمكوّنات والمواطنة، وكيفية تقبّل الآخر»، مشددًا على أن هذه الثقافة تبقى سلاحًا، وتعيد العراق إلى أصوله قبل آلاف السنوات بعد أن كان مهدًا للحضارات القديمة، وعاشت فيه أقوام مختلفة الأعراق.

وأوضح أن «البرلمان لديه قوانين رادعة لكل مَن يدفع باتجاه التحريض والإرهاب والتطرف في اللجنتين القانونية والأوقاف».

وكشف العيساوي عن «وجود اتفاق أولي على مراجعة القوانين النافذة وإعادة تفعيلها بالواقع العراقي وطرحها في البرلمان وإضافة الأشياء غير الموجودة كالجانب الجزائي بالعقوبات ليطال كل مَن يخرق التعايش ويدعو للإرهاب ويحض على الكراهية».

وأعلنت قيادة شرطة البصرة، أمس، إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس، عن قائد الشرطة اللواء عباس ناجي قوله إن «المطلوب قادم من محافظة واسط».

وأضاف أن «عملية القبض تمت من خلال التفتيش والمتابعة الدقيقة للسيطرات في المحافظة».