القاهرة توجه دعوة للفلسطينيين للحوار بشأن آليات الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول فلسطيني كبير، أن القاهرة ستوجه دعوة، الأحد، للفلسطينيين للحوار حول آليات الانتخابات.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"الخليج 365"، إن "الحوار الذي سيجري في العاصمة المصرية بعد أيام سيركز على ترتيبات الانتخابات الفلسطينية".

وأضاف المسؤول أن "الحوار سيركز على خلق الأجواء المطلوبة لإنجاح الانتخابات بما فيها الحريات والأمن ومحكمة الانتخابات، وغيرها من القضايا الإجرائية التي من شأنها إنجاح الانتخابات".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر، الجمعة، مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/آيار المقبل والرئاسية في 31 يوليو/تموز.

وقد جرت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية آخر مرة في العام 2005، في حين جرت آخر انتخابات تشريعية في العام 2006.

وحال الانقسام الفلسطيني الذي نتج عن سيطرة حركة "حماس" عسكريا على قطاع غزة دون إجراء الانتخابات منذ ذلك الحين.

وكان عباس أصدر مراسيما رئاسية بتعديل قانون الانتخابات لتسمح بإجراء الانتخابات بالتتالي بعد أن كانت نصت على إجراء الانتخابات بالتوازي.

وقد أفسح اتفاق بين "فتح" و"حماس" مؤخرا الطريق أمام إجراء الانتخابات بعد أن تراجعت الأخيرة عن تصميمها على إجراء الانتخابات بالتوازي.