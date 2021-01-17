شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 65 غارة جوية.. روسيا تدك مواقع «داعش» في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صعدت القوات الروسية من ضرباتها على مناطق انتشار تنظيم «داعش» في سورية، وارتفع عدد الضربات الجوية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أكثر من 65 غارة جوية ضمن مثلث حلب، حماة، الرقة ومواقع أخرى في البادية السورية، وسط أنباء عن خسائر بشرية.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 3 مقاتلات روسية قصفت مواقع انتشار عناصر تنظيم داعش في البادية السورية، واستهدفت المقاتلات الروسية مواقع التنظيم أمس (السبت) بنحو 35 غارة جوية، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء البادية لتعقب عناصر التنظيم.

واستهدفت 3 مقاتلات روسية في الـ12 من الشهر الجاري مواقع داعش عقب هجوم الأخير على مواقع للقوات الرديفة للقوات الحكومية في بادية الغانم العلي والبوحمد بريف الرقة الشرقي.

كما نفذت المقاتلات الروسية في الـ31 من ديسمبر 2020، أكثر من 60 غارة جوية، مستهدفة مناطق انتشار تنظيم داعش في البادية السورية بعد يومٍ من استهداف تنظيم داعش لحافلات عسكرية تقل جنوداً من الفرقة الرابعة في بادية الشولا على طريق حمص- دير الزور، إذ قتل بحسب المرصد السوري 37 عنصراً من قوات النظام، بينهم 8 ضباط برتب مختلفة، وجرح أكثر من 10 عناصر بجروح متفاوتة الخطورة.