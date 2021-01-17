شكرا لقرائتكم خبر عن بيلوسي.. امرأة أمريكا الحديدية تحكم بمطرقة القانون والان مع التفاصيل
انخرطت عام 1978 في السياسة وترقّت في صفوف حزبها الديموقراطي حتى ترأسته. وفي عام 1988 حصلت على كرسي في الكونغرس.
نشأت بيلوسي في مدينة بالتيمور لعائلة سياسية؛ وتعتبر المهندسة الحقيقية لتصويت غالبية من النواب الأمريكيين، من كلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري، لتوجيه تهمة «التحريض على التمرد» إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب؛ بعد ساعات من النقاشات الصاخبة؛ وإحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، حيث أصبح ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه مثل هذا الإجراء مرتين. ولم تكتف نانسي بيلوسي بذلك بل أصرت على إرسال قرار مساءلة ترمب الأسبوع القادم لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون وسيلتئم يوم 19 يناير قبيل يوم من تنصيب الرئيس بايدن.
وبحسب ما أفاده قانونيون أن بيلوسي تسعى لتثبيت التهم ضد ترمب حتى بعد تركه من منصبه وانتهاء مدة رئاسته حتى يتم منعه من تقليد أي منصب فيدرالي في المستقبل ومدى الحياة، بمعنى آخر حتى لا يترشح في انتخابات 2024. ويعتبر المراقبون الأمريكيون أن بيلوسي هي صانعة القرار والمؤثرة في مؤسسة الحكم في عهد الحكم الديموقراطي، وعارضت بيلوسي غزو العراق عام 2003.
أما عام 2008 فدفعت لصالح إقرار قانون الرعاية الصحية الذي طرحه أوباما - في وضع كان أشبه بالمعركة. وعقب ذلك تسمم الجو السياسي تجاهها، وفي ذاك العام عرض الجمهوريون أكثر من 150000 دعاية تلفزيونية حولها وأصبحت الهدف المفضّل لتوجيه سهام الهجوم والانتقاد.
والخلافات بين نانسي وترمب ليست وليدة أحداث 6 يناير ولكن هناك خلفيات عميقة، حيث اعتمل الخلاف المرير بين ترمب وبيلوسي خلال كلمته عن حالة الاتحاد العام الماضي، وامتنع ترمب عن مصافحتها ومزقت هي نسخة من كلمته، بينما كانت تقف وراءه.
وتختلف تجربة نانسي بيلوسي السياسية والتشريعية عن ترمب. ورغم أن بيلوسي (78 عاماً) وترمب (72 عاماً) في نفس العمر تقريباً، إلا أن تجربتهما تختلف عن بعضها البعض كونها تملك فهماً أكبر للنظام السياسي من ترمب الذي لم يستطع فهم توزيع السلطة في النظام الأمريكي -بحسب ما قاله بعض المشرعين. بيلوسي صانعة القرار في حكم بايدن أحكمت قبضتها على المؤسسات التشريعية، وأقوى امرأة في أمريكا.. تحكم أكثر من 300 مليون بمطرقة القوة والقانون.