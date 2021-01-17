شكرا لقرائتكم خبر عن غارات روسية على مواقع «داعش» في البادية السورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت حصيلة الضربات الجوية الروسية، على البادية السورية خلال 24 ساعة الماضية، إلى أكثر من 65 غارة جوية، شنتها المقاتلات الروسية على مناطق انتشار تنظيم «داعش» ضمن مثلث حلب- حماة- الرقة ومواقع أخرى في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 3 مقاتلات روسية تناوبت على قصف مواقع انتشار عناصر تنظيم «داعش» في البادية السورية؛ حيث استهدفت المقاتلات الروسية مواقع التنظيم منذ الصباح وحتى الآن بنحو 35 غارة جوية، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء البادية لتعقب عناصر التنظيم.

وتركزت الغارات على مثلث حلب- حماة- الرقة ومواقع أخرى في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية، وتناوبت 3 مقاتلات روسية على قصف مواقع انتشار عناصر التنظيم في البادية السورية؛ حيث استهدفت المقاتلات الروسية مواقع التنظيم بنحو 35 غارة جوية، أمس، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء البادية لتعقب عناصر التنظيم، وفقاً للمرصد السوري.

من جهة ثانية، قال مسؤول في الشرطة، أمس إن السلطات اليونانية، اعتقلت طالب لجوء سورياً (37 عاماً) مطلوباً في هولندا في جرائم تتعلق بالإرهاب.

وأضاف المسؤول أن الرجل وصل إلى جزيرة ساموس قادماً من تركيا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2018 ونُقل في وقت لاحق إلى منشأة للمهاجرين بالقرب من سالونيك؛ حيث ألقي القبض عليه يوم الأربعاء بموجب أمر اعتقال دولي أصدرته السلطات الهولندية.

وقال إنه تم رفض طلبي لجوء تقدم بهما في اليونان في وقت سابق. ويُشتبه في أن الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه ارتكب جرائم إرهابية وكان عضواً في «جبهة النصرة» الإرهابية، وأنه ضالع كذلك في تهريب مهاجرين. وتجري حالياً إجراءات تسليمه.