شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء غامض لـ «ملكة غربان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختفت «ملكة غربان» برج لندن في ظروف غامضة، وفق ما أعلنت إدارة البرج، مطمئنة في المقابل بأن سبعة طيور لا تزال تعيش في الموقع، وهو شرط لازم لمنع سقوط «المملكة البريطانية» وفق الأساطير المتوارثة.

«ملكة غربان»ولم تُشاهد أنثى الغراب «ميرلينا» منذ أسابيع في هذا الحصن التاريخي المحاذي للضفة الشمالية لنهر تايمز.

ويثير هذا النبأ قلقاً، إذ إن الأساطير المتوارثة منذ أجيال تفيد بأنه في حال تركت كل الغربان برج لندن، سيؤدي ذلك إلى «انهيار» العرش البريطاني وغرق البلاد في الفوضى. وبحسب مرسوم ملكي أصدره الملك تشارلز الثاني سنة 1630، يجب أن يكون هناك ستة غربان في الموقع في كل الأوقات.

وأصدر برج لندن، حيث تُخزن حلي التاج البريطاني، بياناً لطمأنة البريطانيين جاء فيه «لدينا حالياً سبعة غربان هنا في البرج، أي غراب إضافي عن الستة المطلوبة».

وأشار برج لندن إلى أن ميرلينا كانت بلا منازع ملكة غربان البرج منذ انضمامها إلى رفاقها في الموقع سنة 2007.

ورغم ابتعادها مرات عدة في السابق، كانت «ميرلينا» تعود في نهاية المطاف للانضمام إلى زميلاتها الغربان: بوبي وإرين وجوبيلي وروكي وهاريس وغريب وجورجي.

ويخشى حارسها كريس سكايف أن تكون «ميرلينا» قد قضت نحبها.

وقال لل«بي بي سي» إن «ميرلينا» تتمتع بروح مستقلة وهي غادرت البرج مرات عدة، لكني صديقها وعادة كانت تعود إلى هنا. لكن هذه المرة، لم تفعل ذلك، وأخشى أن تكون قد غادرتنا إلى الأبد.