شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «الصحفيين» يزور المبنى الجديد للجمعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قام أعضاء من مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية بجولة ميدانية في المبنى الجديد للجمعية بمنطقة المحيصنة-2 بدبي، بعد إنجاز 90% من الأعمال الإنشائية الخارجية للمبنى، والبدء في التشطيبات الداخلية وواجهة المبنى، ومن المتوقع تسليمه نهاية شهر مارس/آذار المقبل.

وينفذ مشروع المبنى الجديد للجمعية، بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص أرض البناء، ومكرمة مالية قدرها 20 مليون درهم؛ لتغطية تكاليف الإنشاء المعماري والتجهيزات الخاصة بالمقر الإداري للجمعية.

حضر الجولة محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفضيلة المعيني نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبد الرحمن نقي البستكي أمين السر العام، وعلى الهنوري أمين الصندوق، ومحمد الطنيجي عضو مجلس الإدارة، وعدد من المهندسين المسؤولين عن عملية التخطيط والتنفيذ والإشراف على المبنى الجديد.

وقال محمد الحمادي بعد الانتهاء من الجولة، نحن سعداء اليوم بقرب الانتهاء من إنجاز المبنى الجديد للجمعية.

وأضاف أن مبنى الجمعية الجديد يتم إنجازه وفق الجدول الزمني المحدد؛ حيث لم تتأثر عملية البناء والتشييد بتحديات فيروس «كورونا» رغم التوقف الجزئي لبعض المشروعات الإنشائية الأخرى.

وبلغت نسبة الإنجاز الكلية لمشروع المبنى الجديد للجمعية 90% حتى الآن.